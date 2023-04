Allegri furioso con Paredes: quel gesto a bordo campo non gli è sfuggito

Attimi di tensione allo Stadium nel finale di Juventus-Sporting Lisbona. All'83' Massimiliano Allegri è stato protagonista di una furiosa reazione nei confronti di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino, richiamato dal tecnico bianconero per sostituire Locatelli, era in panchina senza maglia ufficiale, e prima di fare il suo ingresso in campo è stato costretto a rientrare negli spogliatoi per procurarsela.