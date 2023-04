Bayer Leverkusen, stadio esaurito in tre ore per la sfida alla Roma

I biglietti per la semifinale di ritorno di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma, destinati ai tifosi tedeschi, sono stati polverizzati nel giro di poche ore. La gara si disputerà il 18 maggio (una settimana dopo la sfida di andata in programma allo stadio Olimpico) alla Bayarena, impianto che contiene appena 30.000 spettatori. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Bayer Leverkusen ha comunicato il sold out.