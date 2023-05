Beto spinge il Siviglia: "Juve inferiore al Manchester United, ma..."

Intervistato da As, l'ex portiere Beto ha parlato in vista del doppio confronto tra Juventus e Siviglia relativo alle semifinali di Europa League. Il portoghese ha messo in guardia la sua ex squadra dall'esperienza dei bianconeri in campo internazionale.

"La Juve è sempre la Juve"

Beto ha sottolineato: "Per me la Juventus è un gradino sotto il Manchester United, che si è spaventato al Sánchez-Pizjuán, con l'atmosfera e la pressione del Siviglia. A Nervión ha rivisto lo United, che non sapeva nemmeno cosa fosse successo . Ma la Juve sa giocare nelle competizioni europee, non ha precedenti, ma ha quattro o cinque giocatori che fanno la differenza: Cuadrado, Chiesa, Di Maria, una difesa esperta. Non voglio fare previsioni ottimistiche perché la Juve è sempre la Juve, ma se il Siviglia fa un bel risultato a Torino, nel ritorno ci sono argomenti per andare in finale".