Roma, tifosi del Bayer scortati all'Olimpico distruggono un autobus

ROMA - Se la Roma 'incerottata' di José Mourinho è uscita indenne dalla prima semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, battuto 1-0 all'Olimpico , lo stesso non si può dire per l'autobus dell'Atac che ha trasportato i sostenitori tedeschi all'Olimpico per assistere alla partita. La vettura è stata infatti danneggiata durante il tragitto, con uno dei grandi finestrini andato completamente in frantumi, come denunciato sui social dall'assessore comunale alla Mobilità .

La denuncia dell'assessore

"Questo è lo stato in cui alcuni tifosi tedeschi del Bayer Leverkusen hanno ridotto una delle vetture Atac che li stava portando allo stadio Olimpico per la semifinale di EuropaLeague - ha scritto l'assessore Eugenio Patané su Facebook commentando una foto del bus danneggiato -. Sono immagini, purtroppo frequenti, che riportano alla memoria l'increscioso episodio avvenuto nel marzo del 2022, ad opera dei tifosi del Vitesse e, più indietro nel tempo, nel febbraio 2015 quando i tifosi del Feyenoord devastarono alcuni bus Atac prima di danneggiare la fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna. Mi auguro che, come accaduto in queste altre occasioni, anche questa volta le autorità preposte si attivino per individuare i responsabili dell'accaduto e chiedere loro i danni per il ripristino della vetture danneggiata".