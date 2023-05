Siviglia-Juve: dove vederla in tv

SIVIGLIA - Allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia va in scena il ritorno delle semifinali di Europa League tra Siviglia e Juve . Nella partita d'andata non c'è stato un vincitore: è finita infatti (1-1) con vantaggio spagnolo firmato da En-Nesyri e pareggio bianconero di Gatti. Fischio d'inizio alle ore 21. Dirige la sfida l'arbitro olandese Makkelie.

Partita: Siviglia-Juve

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Tv8, Sky Sport Uno, Dazn

Pay TV Streaming: Dazn, Sky Go e Now

Siviglia-Juve orari e canali

Siviglia-Juve, gara valida per il ritorno delle semifinali di Europa League, è in programma allo stadio Sánchez-Pizjuán di Siviglia e sarà trasmessa in diretta su Tv8, Sky e Dazn.

Dove vedere Siviglia-Juve in diretta TV

Siviglia-Juve, sarà trasmessa in tv, in chiaro su Tv8. In alternativa la sfida potrà essere seguito sui canali Sky: Sky Sport Uno (canale 252)I, Sky Sport 4K (canale 213), ma anche su Dazn, scaricando la app su smart tv compatibile, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Siviglia-Juve dove vederla in streaming

Siviglia-Juve, gara valida per il ritorno delle semifinali di Europa League, sarà visibile in streaming. Gli abbonati DAZN potranno seguire in diretta streaming scaricando l'app su dispositivi mobili o collegandosi al portale ufficiale tramite pc o notebook. Gli abbonati Sky, invece, potranno avvalersi del servizio di Sky Go. Infine per vedere la gara tra Siviglia e Juventus c'è anche l'opzione rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky: una volta acquistato il ticket 'Sport' sarà possibile selezionare la diretta del match dal palinsesto.

Siviglia-Juve in Diretta: la cronaca

Return match in Spagna tra Siviglia e Juve. Obiettivo la finalissima di Budapest. All'andata è finita (1-1), tutto quindi ancora in bilico. La Juve ha vinto solo due delle ultime 17 trasferte contro squadre spagnole nella fase a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee (3N, 12P) e mantenendo la porta inviolata solo in un’occasione in questo parziale (0-0 contro il Barcellona nel 2016/17). Qui le probabili formazioni.

Siviglia-Juve, segui la diretta sul nostro sito