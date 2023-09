L'allenatore dello Slavia Praga stuzzica la Roma: "Bellissimi ricordi"

PRAGA - Slavia Praga-Roma e Roma-Slavia Praga . Nel girone di Europa League andrà in scena questa doppia sfida che è legata a un ricordo amaro in chiave giallorossa. L'allenatore dell'undici ceco, Jindrich Trpisovsky , ne ha parlato apertamente: "Volevamo un avversario importante, in modo che le partite siano sullo stile della Champions League. Il desiderio si è realizzato al 100%. La Roma, finalista l'anno scorso e vincitrice della Conference due anni fa, è una grande squadra con un grande allenatore e grandi giocatori, che ci rimanda a piacevoli ricordi retrò per lo Slavia. Per fortuna abbiamo evitato le squadre della Premier League. Sarà bello vedere Mourinho nel nosto stadio. Penso che sarà un'attrazione anche per i nostri tifosi. E poi sarà bello scendere in campo all'Olimpico, in un impianto leggendario. Siamo felici". Ancora: "Non mi piace parlare di favoriti in questo gruppo di Europa League. È un girone nel quale si può andare avanti. Faremo di tutto per centrare questo obiettivo".

Roma-Slavia Praga in Europa: i ricordi del passato

Carlo Mazzone in panchina, Giannini capitano. La Roma arriva ai quarti di finale di Coppa Uefa e perde il doppio confronto in extremis contro lo Slavia Praga. All'andata, in Repubblica Ceca, i giallorossi perdono 2-0 incassando i gol da Poborsky (poi firmerà per la Lazio) e Vagner. Al ritorno, in un Olimpico sold out, la Roma vince 2-0 (a segno Giannini e Moriero) e porta la contesa ai supplementari. Nell'extratime Moriero firma la doppietta e il gol qualificazione, ma in pieno recupero Vavra realizza il 3-1 che permette allo Slavia Praga di accedere in semifinale.

Roma-Slavia Praga: parla il vice presidente

Così Martin Riha, vice presidente dello Slavia Praga, presente fisicamente al sorteggio: “La Roma era l'avversario preferito della prima fascia, sarà una trasferta molto bella per i nostri tifosi. In casa la Roma sarà un'altra grande attrazione per i nostri fan. Credo che saremo guidati da uno stadio pieno, come è consuetudine ultimamente“.