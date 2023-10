Atalanta a Lisbona con Scamacca: il centravanti punta lo Sporting

BERGAMO - Dopo il pari in campionato contro la Juventus l'Atalanta fa rotta su Lisbona dove giovedì (5 ottobre, ore 18:45 italiane) sfiderà a domicilio lo Sporting che, come la Dea, ha vinto al debutto nel Gruppo D di Europa League . Un match importante dunque nella corsa al primo posto del raggruppamento e in cui Gian Piero Gasperini spera di avere una freccia in più nel suo arco.

Atalanta a Lisbona, scalpita Scamacca

A due giorni dal match in Portogallo infatti la notizia in casa nerazzurra è il possibile rientro di Scamacca, rimasto ai box nelle ultime settimane per infortunio. Il 24enne attaccane ha infatti svolto regolarmente anche l'allenamento odierno e partirà con i compagni per Lisbona, dove Gasperini porterà 24 calciatori ma ne potrà poi inserire in distinta solo 23. L'elenco dei convocati e del nerazzurro che finirà in tribuna saranno comunicati domani, dopo l'allenamento della vigilia in Portogallo.