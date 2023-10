Gattuso e la frase sui calzini che sorprende tutti in sala stampa

Per Rino Gattuso la cura dei dettagli quando si preparano le partite è fondamentale. La conferma arriva dalle parole dell'allenatore dell'Olympique Marsiglia in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro l'AEK Atene. L'ex allenatore del Napoli , infatti, ha svelato: "Distruggo i miei anche su come indossare i calzini prima di entrare in campo. Ogni dettaglio conta".

Cosa ha detto l'ex allenatore del Napoli

Gattuso sfiderà in panchina una vecchia conoscenza del calcio italiano come Almeyda: "Era dura da affrontare da calciatore e lo sarà anche adesso: mi piace la sua filosofia e tatticamente è bravo". Da quando è arrivato in panchina, Gattuso ha conquistato un punto in Europa League, 2-2 contro il Brighton di De Zerbi, mentre in campionato il bilancio è di due ko e di una vittoria contro Le Havre. In classifica il Marsiglia è al momento ottavo.