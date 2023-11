Pagelle Slavia Praga-Roma, tutti i voti della sfida di Europa League

La sconfitta della Roma in Europa League complica il cammino di qualificazione da prima del girone alla squadra di Mourinho . Ecco tutti i voti della serata storta vissura dai giallorossi a Praga e terminata con un ko per 2-0.

Le pagelle dello Slavia Praga

Trpisovský (all.) 6,5 La squadra entra in campo con grinta, cattiveria (anche troppa) e voglia di vincere la gara. Il suo Slavia ci ha messo tutto.

Mandus 6 Una parata facile su Belotti, poi poco altro.

Masopust 7 Da centrale è attento, ma è anche pericoloso perché si stacca tanto per attaccare. È suo il colpo di testa che propizia il gol. Poi firma il raddoppio con un bel diagonale.

Ogbu 7 Attento ai due centravanti, non commette errori e dà fiducia al reparto anche con le sue uscite in anticipo.

Holes 6,5 Bravo a resistere su Lukaku in velocità, gestisce senza problemi.

Douedera 6 Spinge tanto nel primo tempo sulla destra mettendo in difficoltà El Shaarawy.

Zaferis 6,5 Un tiro sbilenco da buona posizione, poi un ottimo passaggio in area per Chytil che non trova la porta. Qualità e quantità, Bove non riesce a tenerlo.

Dorley 6,5 Marca a uomo Cristante quando entra in campo. Nella ripresa è tenace in fase di contenimento ed è bravo a servire l’assist per il gol del raddoppio.

Boril 6,5 Il capitano suona la carica sulla sinistra. Bravo a cercare il fondo e avvia l’azione del secondo gol.

Provod 6 Spinge tanto sulla fascia costringendo El Shaarawy a restare basso. Poi ha una grande chance per il raddoppio ma trova Svilar.

Chytil 6,5 Si divora un gol, poi è bravo a servire l’assist per la rete del suo compagno di squadra.

Jurecka 7 Un’occasione ghiottissima nel primo tempo mal sfruttata, poi si fa perdonare con il gol del vantaggio.