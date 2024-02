Roma-Feyenoord, allarme ultras: pronto il piano sicurezza

Feyenoord, le scelte di Slot per la sfida con la Roma

Slot sta preparando una formazione super offensiva in vista della partita di ritorno. In primis perché ha recuperato Gimenez, Timber e Geertruida, tre giocatori fondamentali nello scacchiere degli olandesi. L’attaccante messicano, archiviati i problemi al polpaccio, è stato schierato titolare nell’ultimo turno di Eredivise, ma non ha segnato, lasciando il campo a tre minuti dalla fine. Ora sta bene e giocherà al posto del giapponese Ueda. Contro il modesto Waalwijk la squadra di Rotterdam ha faticato a trovare la rete nonostante l’uomo in più: l’1-0 è arrivato solamente al minuto 84’, quando Wieffer ha sbloccato la sfida dagli sviluppi di un calcio d’angolo. La stagione in ogni caso resta non in linea con quella dell’anno scorso. Il bis scudetto è da un pezzo un miraggio: il Psv, del resto, non sbaglia un colpo e sta stabilmente in vetta con un margine di 10 punti di vantaggio sul Feyenoord. E in Europa League c’è l’alto rischio di un semaforo rosso ai preliminari. La consolazione è che il secondo posto in Olanda vale la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Roma-Feyenoord, allarme ultras: il piano sicurezza

Nonostante il divieto di trasferta ai residenti nei Paesi Bassi, nella Capitale è scattata l'allerta per l'arrivo degli ultras olandesi. La Questura di Roma si aspetta l’arrivo dei tifosi del Feyenoord, ai quali sarà vietato l'ingresso in qualsiasi settore dell’Olimpico. C’è già un piano sull’ordine pubblico per non lasciare nulla al caso, per arginare eventi del passato, come i tafferugli avvenuti a Piazza di Spagna e il danneggiamento della Barcaccia. La rivalità tra i tifosi della Roma e del Feyenoord è ai massimi storici. L’allerta è alta nei punti nevralgici della città: dal centro storico fino alla zona dello stadio, passando da Termini e le vie adiacenti alla stazione.