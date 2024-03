Roma-Brighton ore 18:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Torna l' Europa League per le italiane. La Roma di De Rossi sfida il Brighton di De Zerbi per l'andata degli ottavi di finale.

Roma-Brighton, l'orario

Roma e Brighton si sfideranno questa sera alle ore 18:45 allo stadio Olimpico. Gara valida come andata degli ottavi di finale di Europa League.

Dove vedere Roma-Brighton in diretta tv

Roma-Brighton sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). Potrete seguire la diretta del match anche sul Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Roma-Brighton in streaming

Roma-Brighton sarà visibile live in streaming scaricando le applicazioni DAZN, Sky Go e NOW gratuitamente su pc, smartphone e tablet. Le app sono accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.