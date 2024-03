Milan ai quarti di Europa League: 3-1 allo Slavia Praga. Ma Maignan va ko

Tris Milan in 45', ma perde Maignan. Slavia in dieci

La partita svolta al 20': dopo un lungo controllo al Var il capitano Holes si becca il rosso diretto per un brutto fallo su Calabria (piede a martello). E così, come all'andata, lo Slavia rimane in dieci e non riesce a contenere lo strapotere offensivo del Milan, che perde Maignan al 21' per un trauma contusivo alla gamba (al suo posto Sportiello). La gara si sblocca al 33': dopo due palle gol divorate da Pulisic e Leao, lo stesso Pulisic firma l'1-0 con un diagonale vincente. Tre minuti ancora e i rossoneri raddoppiano: uno-due tra Theo e Leao, cross a centro area e tap-in di Loftus Cheek facile facile. Nel recupero del primo tempo Leao si inventa un destro a giro all'incrocio da fuoriclasse che chiude i giochi.