Tabellone Europa League Milan, la possibile semifinale: date e avversaria

Europa League, chi sfiderebbe il Milan in semifinale?

In caso di passaggio del turno, il tabellone ha definito anche la possibile avversaria del Milan in semifinale. I rossoneri, infatti, in caso di qualificazione, affronterebbero una tra Bayer Leverkusen e West Ham. I due incontri di andata e ritorno, che garantirebbero l'accesso alla finalissima (che si giocherà a Dublino), sono in programma il 2 e il 9 maggio. La squadra di Pioli giocherà la semifinale d'andata a San Siro, mentre il ritorno si disputerà all'Olimpico di Roma.