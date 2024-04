Milan-Roma, Europa League: orario, data, dove vederla in tv, formazioni

Archiviata la 31esima giornata del campionato di Serie A, Milan e Roma sono pronte a sfidarsi in Europa League in occasione della gara d'andata dei quarti di finale, in programma allo "Stadio Giuseppe Meazza" in San Siro.

Milan-Roma, l'orario

Milan-Roma, primo round del doppio confronto valido per i quarti di finale di Europa League, andrà in scena giovedì 11 aprile alle ore 21 allo "Stadio Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Milan-Roma in diretta tv

Milan-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e DAZN, per tutti gli abbonati, e in chiaro su Rai Uno, con la telecronaca di Stefano Bizzotto e il commento tecnico di Daniele Adani.

Dove vedere Milan-Roma in streaming

Milan-Roma sarà visibile live in streaming su Sky Go, DAZN e gratis su RaiPlay. Le rispettive applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login.