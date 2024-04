Liverpool-Atalanta ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Riparte l'Europa League. Subito una sfida affascinante per le italiane. L' Atalanta sfida il Liverpool quattro anni dopo il confronto in Champions League. Di nuovo Klopp contro Gasperini.

Liverpool-Atalanta, l'orario

La sfida Liverpool-Atalanta si giocherà ad Anfield con calcio d'inizio alle ore 21 e sarà valida come andata dei quarti di finale di Europa League.

Dove vedere Liverpool-Atalanta in diretta tv

La partita tra Liverpool e Atalanta sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Liverpool-Atalanta in streaming

La sfida Liverpool-Atalanta potrete seguirla non solo in diretta tv ma anche in streaming scaricando le applicazioni di Dazn, Sky e Now sui vostri dispositivi mobili smartphone, pc e tablet.

La probabile formazione di Klopp

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Diaz. A disposizione: Adrian, Gomez, Tsimikas, Quansah, Jones, Elliott, Gravenberch, Gakpo.

Indisponibili: Alexander-Arnold, Jota, Bajcetic, Matip, Thiago Alcantara, Doak. Squalificati: -. Diffidati: -. Allenatore: Klopp.

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Adopo, Bonfanti, Holm, Bakker, Hateboer, Pasalic, Touré, Miranchuk, Lookman.

Indisponibili: Scalvini, Palomino. Squalificati: -. Diffidati: Kolasinac, De Roon, Lookman, Scalvini, Dijmsiti, Holm. Allenatore: Gasperini.

Liverpool-Atalanta, la cronaca

Quattro anni dopo, dalla Champions all'Europa League, è ancora una volta Klopp contro Gasperini, Liverpool contro Atalanta. Le due squadre si sfidano ad Anfield per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Si fa sul serio per la strada verso la finale con tre italiane nella competizione. Oltre all'Atalanta, anche Milan e Roma, rivali per i quarti.

Non è un buon momento per l'Atalanta che dopo la vittoria di Napoli ha perso contro Fiorentina in Coppa Italia e Cagliari in campionato. Il Liverpool, a pari punti con l'Arsenal primo, ha pareggiato nell'ultimo turno contro il Manchester United.