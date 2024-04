Liverpool-Atalanta diretta: segui la partita di Europa League LIVE

Ad Anfield Road, l' Atalanta di Gian Piero Gasperini fa visita al Liverpool di Jurgen Klopp in occasione della gara d'andata dei quarti di finale di Europa League . Calcio d'inizio previsto per le ore 21: segui la partita in diretta , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

20:27

Liverpool e Benfica: la statistica

Il Liverpool ha vinto quattro match con almeno quattro gol di scarto in questa edizione di Europa League (5-1 vs Tolosa, 4-0 vs LASK, 5-1 e 6-1 vs Sparta Praga). Nella storia del grande calcio europeo, l’unica formazione capace di ottenere più successi in tal senso era stato il Benfica nel 1964/65 (cinque) (Leggi tutte le curiosità).

20:31

Liverpool e Atalanta, quanti gol in trasferta!

Liverpool e Atalanta sono due delle tre formazioni ad avere realizzato il maggior numero di reti in trasferta in questa Europa League (11 i Reds e nove la Dea) – tra loro il Qarabag (10); in aggiunta, tra le squadre che non hanno ancora perso fuori casa, l’Atalanta è una delle due ad averne disputate di più nella competizione (quattro, come il Bayer Leverkusen) (Leggi tutte le curiosità).

20:21

Atalanta, quinta volta ai quarti di finale in Europa

L’Atalanta ha raggiunto per la quinta volta i quarti di finale di una grande competizione europea (la terza nelle ultime cinque stagioni) venendo però eliminata in entrambi gli ultimi due (nel 2019/20 vs PSG in Champions League e nel 2021/22 vs Lipsia in Europa League) (Leggi tutte le curiosità).

20:19

Liverpool macchina da gol

Il Liverpool ha segnato 28 reti in otto gare in questa edizione di Europa League: in sole due precedenti occasioni ne avevano realizzate almeno 30 nelle principali competizioni europee. Entrambe in Champions League sia nel 2017/18 (41) sia nel 2021/22 (30). In aggiunta, i Reds sono anche la formazione con il maggior numero di conclusioni nello specchio nel torneo in corso (63) (Leggi tutte le curiosità).

20:17

Atalanta, l'ultimo precedente contro un'inglese

L’ultima gara dell’Atalanta contro una formazione inglese in Europa League è stata nel roboante 5-1 inflitto all’Everton a Goodison Park nel novembre 2017. Avendo già sconfitto il Liverpool ad Anfield in Champions League nel 2020, la Dea è una delle tre squadre capaci di vincere in trasferta contro entrambi i club del Merseyside nelle principali competizioni europee insieme a Benfica e Lione (Leggi tutte le curiosità).

20:15

Liverpool-Atalanta, i precedenti

I due precedenti incontri europei tra Liverpool e Atalanta risalgono alla fase a gironi della Champions League 2020/21 (con vittoria in trasferta in entrambi i casi): 5-0 per i Reds a Bergamo e 2-0 per la Dea ad Anfield (Leggi tutte le curiosità).

20:07

Atalanta, l'arrivo negli spogliatoi di Anfield

Attraverso il suo profilo X, l'Atalanta ha documentato l'ingresso negli spogliatoi dei calciatori della Dea: grande concentrazione impressa sul volto dei giocatori nerazzurri.