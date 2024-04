Ranking italiane aggiornato: quinto posto in Champions sempre più vicino. La situazione

L'Italia sorride dopo l'andata dei quarti di finale di Europa e Conference League, ritrovandosi ancora in testa al ranking Uefa. La giornata europea si chiude con la clamorosa impresa dell'Atalanta, che batte il Liverpool e ipoteca la qualificazione, il pareggio della Fiorentina e la vittoria della Roma sul Milan, in una sfida che garantirà una squadra italiana in semifinale.