Grazie alla doppietta di Scamacca e ad un gol di Pasalic, l'Atalanta batte 3-0 il Liverpool in trasferta e si aggiudica l'andata dei quarti di finale di Europa League. Un successo storico per gli uomini di Gasperini, che ora dovranno gestire il vantaggio nella gara di ritorno, in programma giovedì 18 aprile.