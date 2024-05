Marsiglia-Atalanta diretta ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

Marsiglia-Atalanta, la cronaca

Impegnata su tre fronti, l'Atalanta si prepara ad affrontare il Marsiglia per l'andata delle semifinali di Europa League. Il sogno finale è uno degli obiettivi della squadra di Gasperini che ha preferito glissare ogni voce sul futuro per dedicarsi solo al campo. Ai quarti l'Atalanta ha eliminato il Liverpool e ora avrà di fronte il Marsiglia che nei turni precedenti ha superato Villarreal e Benfica. Settimo posto in Ligue 1 per il Marsiglia mentre l'Atalanta insegue un posto in Champions League in attesa della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Per i nerazzurri stagione ancora tutta da scrivere.