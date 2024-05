Romanisti in arrivo da tutta Europa a Leverkusen: ecco dove si vedranno

A Colonia ci sono già decine di romanisti, a Leverkusen anche: sono oltre 2mila i tifosi della Roma arrivati da mezza Europa per sostenere la squadra in una rimonta ai limiti dell'impossibile . La curiosità è che passeggiando per le vie di Colonia si sentono storie di ogni tipo: c'è chi è arrivato da Roma, chi da Milano o Bologna, chi da Barcellona, chi da Berlino, chi in Flixbus via Vienna (15 ore, per la cronaca) e chi ieri, all'ultimo, ha visto cancellato un volo da Verona. Non si è perso d'animo: è andato a Milano, ha dormito in aeroporto e stamattina ha preso un altro aereo. Costo dell'operazione? Circa 2mila euro. Tanti a prescindere, tantissimi per una partita che sembra già scritta.

Bayer Leverkusen-Roma: dal meeting point alle navette, tutte le informazioni per i tifosi

Oggi a Leverkusen e Colonia è festa (ascensione di Gesù), molti negozi sono chiusi (come un anno fa) e c'è anche un sole estivo, per cui molta gente è a piedi. Il Meeting Point per i romanisti si trova allo Skate Park Leverkusen che si trova in Skateplatz Stelzenbrücke, a un quarto d'ora a piedi dallo stadio. Per chi arriverà in macchina, invece, c’è la possibilità di parcheggiare a Colonia: saranno messe a disposizione delle navette gratuite in partenza per lo stadio dal Carl Duisberg Park, a Otto Bayer Strasse. Per raggiungere l’impianto sono necessari circa 15/20 minuti in autobus. Il consiglio è quello di muoversi in anticipo sia perché è festa sia perché la BayArena sarà stracolma.