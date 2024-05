Atalanta-Bayer Leverkusen ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Tutto pronto all'Aviva Stadium di Dublino per la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen . Giornata storica per i bergamaschi a caccia del primo trofeo europeo.

Atalanta-Bayer Leverkusen, l'orario

Atalanta-Bayer Leverkusen andrà in scena oggi, mercoledì 22 maggio, con calcio d'inizio alle ore 21. Si giocherà all'Aviva Stadium di Dublino.

Dove vedere Atalanta-Bayer Leverkusenin diretta tv

La partita tra Atalanta e Bayer Leverkusen verrà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e su Sky Sport 251). Sarà possibile vedere la sfida in chiaro su Rai 1. Potrete seguire la diretta testuale del match sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Atalanta-Bayer Leverkusen in streaming

Atalanta-Bayer Leverkusen sarà visibile non solo in diretta tv ma anche in streaming scaricando le app di DAZN, Sky Go, Now e Rai Play sui vostri dispositivi mobili pc, smartphone e tablet.