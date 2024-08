Europa League: Immobile trascina il Besiktas, qualificate anche l'Ajax di Farioli e l'Anderlecht

Preliminari Europa League: passa Farioli, esordisce Rugani

Dopo il 4-1 in Polonia, gli olandesi di Francesco Farioli accedono alla prima fase dell'Europa League grazie ai gol di Brobbey, Taylor e Fitz-Jim. L'ex Juve Rugani è entrato in campo all'81'. L'Anderlecht batte 1-0 il Dinamo Minsk, bissando il risultato dell'andata: stavolta decide una rete di Amuzu all'84'. Accede alla prima fase del torneo lo Steaua Bucarest, buttando fuori il Lask Linz. Dopo l'1-1 dell'andata, la rete di Olaru al 93' regala ai rumeni la qualificazione. Tre sono state le qualificazioni ai gironi conquistate ai rigori: quella dell'Helsinki, eliminando l'Apoel Nicosia, quella dell'Elfsborg, contro il Molde e quella del Ferencvaros, battendo il Borac.

Qualificate Ludogorets, Viktoria Plzen e Braga

Dopo il poker dell'andata, vince ancora il Ludogorets contro il Petroclub in rimonta con i gol di Delev e Rick. Al Viktoria Plzen basta un altro successo di misura contro l'Hearts per superare l'ultimo turno dei preliminari: decide la rete di Cerv. Tutto facile per il Maccabi Tel Aviv che, dopo aver battuto il Backa Topola 3-0, rifila un secco 5-1 ai serbi. Chiude la pratica agilmente anche il Paok: dopo il 4-0 dell'andata, i greci battono lo Shamrock Rovers 2-0. Non senza difficoltà, il Braga riesce a superare il Rapid Vienna. Il 2-1 in Portogallo è stato decisivo visto il 2-2 del ritorno in Austria.