Lazio, squadre avversarie Europa League 2024-25: gare in casa e in trasferta

Europa League, le avversarie della Lazio nella fase campionato

Porto (Portogallo, in casa)

Ajax (Olanda, in trasferta)

Real Sociedad (Spagna, in casa)

Braga (Portogallo, in trasferta)

Ludogorets (Bulgaria, in casa)

Dinamo Kiev (Ucraina, in trasferta)

Nizza (Francia, in casa)

Twente (Olanda, in trasferta)

Europa League, chi si qualifica alle fase a eliminazione diretta

L'innovativo format, valido per tutte e tre le competizioni Uefa (Champions League, Europa e Conference League), prevede ancora una fase a punti ed una ad eliminazione diretta, ma ad accedere direttamente agli ottavi di finale saranno solamente le prime otto della classifica generale. Le squadre dal 9° al 24° posto passeranno invece attraverso un play-off, che si comporrà proprio in base al posizionamento in classifica e che vedrà le squadre dal 9° al 16° posto sfidare come teste di serie quelle dal 17° al 24°. Eliminate le squadre dal 25° posto in giù: non è più prevista alcuna 'retrocessione' in Europa League come accadeva nelle passate edizioni. Le otto squadre che usciranno vincitrici nei play-off sfideranno le prime otto della classifica e formeranno i classici ottavi di finale sulla falsa riga di un vero e proprio tabellone 'tennistico'. Il successivo sorteggio determinerà poi la posizione del tabellone da occupare (destra o sinistra). Da questa fase in poi saranno possibili derby tra squadre dello stesso paese.

Europa League, la novità del calendario

La nuova Europa League League 2024/25 presenta un'altra importante novità: il torneo potrà infatti godere di una settimana di esclusività - che coincide con la prima giornata - all’interno del calendario stagionale. Cosa vuol dire? In una determinata settimana si giocheranno solo ed esclusivamente le gare di Europa League, tra mercoledì e giovedì. Anche se al termine del sorteggio di oggi (39 agosto) le squadre hanno conosciuto tutte le avversarie, il calendario con le date e gli orari d'inizio verrà elaborato in seguito e annunciato sabato 31 agosto, per evitare sovrapposizioni con partite di UEFA Champions League e UEFA Conference League che si giocano nelle stesse città.

Europa League, le date della stagione

Prima giornata: 25-26 settembre 2024.

Seconda giornata: 3 ottobre 2024.

Terza giornata: 24 ottobre 2024.

Quarta giornata: 7 novembre 2024.

Quinta giornata: 28 novembre 2024.

Sesta giornata: 12 dicembre 2024.

Settima giornata: 23 gennaio 2025.

Ottava giornata: 30 gennaio 2025.

Playoff (sorteggio 31 gennaio 2025, a Nyon) - Andata: 13 febbraio 2025 - Ritorno: 20 febbraio 2025.

Ottavi di finale (sorteggio 21 febbraio 2025, a Nyon) - Andata: 6 marzo 2025 - Ritorno: 13 marzo 2025.

Quarti di finale - Andata: 10 aprile 2025 - Ritorno: 17 aprile 2025.

Semifinali - Andata: 1° maggio 2025 - Ritorno: 8 maggio 2025.

Finale - 21 maggio 2025 (Stadio San Mamés, Bilbao).