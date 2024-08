Roma, calendario Europa League: avversari, date partite e dove vederle in tv

Europa League, il calendario della Roma

Prima giornata: 26 settembre 2024 (ore 21) in casa contro l'Athletic Club

Seconda giornata: 3 ottobre 2024 (ore 21) in trasferta contro l'Elfsborg

Terza giornata: 24 ottobre 2024 (ore 18.45) in casa contro la Dinamo Kiev

Quarta giornata: 7 novembre 2024 (ore 18.45) in trasferta contro l'Union Saint Gilloise

Quinta giornata: 28 novembre 2024 (ore 21) in trasferta contro il Tottenham

Sesta giornata: 12 dicembre 2024 (ore 18.45) in casa contro il Braga

Settima giornata: 23 gennaio 2025 (ore 18.45) in trasferta contro l'Az Alkmaar

Ottava giornata: 30 gennaio 2025 (ore 21) in casa contro l'Eintracht Francoforte

Come funziona il nuovo format della Europa League

Il cambiamento più importante riguarda la fase campionato, che diventerà un'unica fase a 36 squadre. Ogni squadra affronterà otto squadre diverse (quattro in casa, quattro in trasferta). Le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta e le vincenti accederanno agli ottavi. Da quel momento in poi si procede con la classica fase a eliminazione diretta.

Europa League, le date della fase a eliminazione diretta

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 13 e 20 febbraio 2025

Ottavi di finale: 6 e 13 marzo 2025

Quarti di finale: 10 e 17 aprile 2025

Semifinali: 1 e 8 maggio 2025

Finale: 21 maggio 2025 (Bilbao, stadio San Mamés)

Europa League, dove vedere la Roma in tv e in streaming

Tutte le sfide che vedranno protagonista la Roma nel girone unico della nuova Europa League (così come quelle della Lazio) saranno trasmesse in diretta tv esclusiva su Sky Sport. I match di giallorossi (e dei biancocelesti) potranno inoltre essere seguiti in diretta streaming su SkyGo e su NOW.