Chi vincerà l'Europa League? L'algoritmo prevede dove arriveranno Roma e Lazio

Mercoledì 25 settembre, con le prime due partite delle 18:45, inizierà ufficialmente la nuova Europa League. Come per le altre due competizioni europee, sono stati eliminati i gironi e ci sarà nella prima fase solo un girone unico, che vedrà coinvolte due italiane: Roma (QUI il calendario dei giallorossi) e Lazio (QUI il calendario della squadra di Baroni). Il torneo non è ancora iniziato, ma è già tempo di previsioni per la vittoria finale.