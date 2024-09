Roma e Lazio, ecco gli arbitri per l'esordio in Europa League: i precedenti

Una viene da due finali e due semifinali in quattro anni, l'altra ha fatto un buon cammino in Champions la scorsa stagione: Roma e Lazio iniziano domani il loro cammino in questa nuova Europa League. Dopo essere stata protagonista in Europa nelle ultime quattro stagioni, la Roma si prepara all'esordio internazionale per la stagione 2024/2025. L'inizio di campionato è stato piuttosto turbolento in casa giallorossa, ma la vittoria sull'Udinese sembra aver messo tutto alle spalle. Intanto, la Uefa ha diramato la designazione per la prima giornata. La Roma di Juric scenderà in campo all'Olimpico giovedì sera alle 21:00 contro l'Athletic Bilbao di Nico Williams e la gara sarà diretta dal signor Georgi Kabakov. Solo un precedente tra il fischietto bulgaro e i giallorossi: Roma-Gent di Europa League nella stagione 2019/2020, erano i sedicesimi di finale. Dopo la sconfitta di Firenze, la Lazio di mister Baroni è pronta a rilanciarsi con la solita formazione votata all'attacco. I biancocelesti voglioni invertire il trend negativo in Europa League degli ultimi anni. La Uefa ha affidato questa prima partita della Lazio contro la Dinamo Kiev, mercoledì alle 21:00 ad Amburgo, a Tasos Sidiropoulos. Tra il fischietto greco e il club capitolino nessun precedente, ma occhio ai cartellini perchè nelle sue ultime quattro partite ha estratto 24 gialli e 3 rossi. Di seguito, le designazioni arbitrali complete delle prime partite di Lazio e Roma in Europa League.