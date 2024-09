Dinamo Kiev-Lazio Europa League ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Squalificati e diffidati: -. Indisponibili. Voloshyn, Mykhailenko, Shepelev, Popov. Allenatore: Shovkovsky.

La probabile formazione di Baroni

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Noslin; Pedro. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gila, Nuno Tavares, Lazzari, Guendouzi, Isaksen, Zaccagni, Dia, Castellanos.

Squalificati e diffidati: -. Indisponibili: Gigot. Allenatore: Baroni.

Dinamo Kiev-Lazio, la cronaca

Dalla Champions all'Europa League: la Lazio riparte, stavolta dalla seconda coppa europea, con l'obiettivo di farsi strada tra mille curiosità per la nuova formula. La squadra allenata da Baroni fa il suo esordio in trasferta, ma ad Amburgo, sede delle gare interne della Dinamo Kiev, a causa del conflitto in Ucraina. Lazio che, in campionato, è reduce dal ko contro la Fiorentina. Baroni per l'impegno a metà settimana pensa a diverse novità di formazione che coinvolgeranno diversi reparti, soprattutto l'attacco.