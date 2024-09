Pagelle Dinamo Kiev-Lazio: Pedro di classe, Provedel super

Baroni (all.) 7,5

Tutto giusto, dal turnover alla fiducia concessa a Provedel sino al calcio verticale. Un esordio più bello e convincente in Europa League non poteva augurarselo. Un altro aspetto rincuora: la Lazio, di partita in partita, dimostra progressi.

Provedel 7,5

Non c’era alcuna ragione di cambiare portiere e fa benissimo Baroni a restituire certezze granitiche al suo numero uno. Attento su Shaparenko e Pikhalonok, il friulano si supera sulla punizione di Brazhko e respinge Yarmolenko. Altre due parate importanti nel secondo tempo. Se la partita non si riapre, è merito suo.

Marusic 6

Più gestione che spinta, Kabaiev è un cliente scomodo.

Patric 7

Sarri chiedeva di non “rompere” la linea, abitudini da dimenticare e lo spagnolo questa volta ci riesce uscendo con i tempi giusti e la copertura di Romagnoli. Si fa male e chiede il cambio: sospetto stiramento.

Gila (12’ st) 6

Concretezza e solidità.

A. Romagnoli 6,5

Un salvataggio prezioso nei primi minuti su Vanat, costruzione precisa dal basso.