Roma, tra proteste, silenzio e striscioni, cosa è successo in Curva con l'Athletic

Gli applausi, per qualcuno, ci sono stati, i fischi anche, gli striscioni pure: continua la protesta dello stadio Olimpico per il caos Roma delle ultime settimane. Da segnalare che al momento della lettura delle formazioni contro l'Athletic Bilbao, oltre all'ovazione per Dybala e ai fischi per Cristante, c'è stato per Juric qualche timido applauso, di certo non fischi. Il tecnico, quindi, non è stato in alcun modo toccato dalla contestazione. Contestazione che, invece, in maniera più che pacifica, è proseguita in Curva. Anzi, nelle curve.