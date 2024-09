Dybala, problema muscolare: come sta e quando può tornare

Paulo Dybala è uscito al 45' di Roma-Athletic per un indurimento al flessore sinistro. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, la speranza della Roma è che l'argentino si sia fermato in tempo e non debba restare fuori a lungo. "Ha sentito un po' di fastidio, ora vediamo. Non volevamo rischiare niente, vediamo domani, è inutile ora parlarne", ha detto Juric al fischio finale. Difficile, a questo punto, vederlo in campo domenica alle 15 contro il Venezia. Paulo, però, lasciando l'Olimpico ha detto: "Come sto? Bene". Una speranza in più per i romanisti.