Elfsborg-Roma ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Secondo impegno in campo internazionale per la Roma di Ivan Juric, chiamata a far visita agli svedesi dell'Elfsborg, allenati da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Oscar Hiljemark. Per i giallorossi, in Europa League, l'opportunità di riscattare il pari all'esordio con l'Athletic Bilbao, capace di punire nel finale Mancini e compagni appena sette giorni fa.

Elfsborg-Roma, l'orario Elfsborg-Roma andrà in scena oggi, giovedì 3 ottobre, alle ore 21 alla Boras Arena. Dove vedere Elfsborg-Roma in diretta tv Elfsborg-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali 201 e 252 di Sky. Dove vedere Elfsborg-Roma in streaming Elfsborg-Roma sarà visibile live in streaming solo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Europa League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio. La probabile formazione di Hiljemark ELFSBORG (3-4-2-1): Pettersson; Ibrahim, Henriksson, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; Qasem, A. Zeneli; Baidoo. All. Hiljemark. A disposizione: Uppenberg, Larsson, Bundegaard, Thomasen, Gudmundsson, Henriksson, Aronsson, Abdulai, Frick, Kaib, Rapp, Baldursson, Ostman. Indisponibili: Holmen. La probabile formazione di Juric ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Paredes, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Shomurodov. All. Juric. A disposizione: Ryan, Marin, Hummels, Abdulhamid, Sangaré, El Shaarawy, Koné, Cristante, Dybala, Soulé, Dovbyk. Indisponibili: Dahl, Le Fée, Saelemaekers, Zalewski.

Elfsborg-Roma, la cronaca Ad una settimana dall'amaro pareggio con l'Athletic Bilbao, maturato proprio nei minuti finali all'Olimpico, la Roma di Ivan Juric si ripresenta in Europa League dopo la vittoria in rimonta contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Un successo che ha certificato la crescita del giovane Pisilli e plasmato la nuova identità di gioco dei giallorossi, che stanno provando ad assorbire in tempi brevi le idee e i concetti dell'allenatore croato. Di fronte, l'ex Palermo Hiljemark, tra i tecnici più giovani di questa edizione dell'Europa League. Test probante, ma non certo proibitivo per la formazione capitolina, considerando il tasso tecnico a disposizione e il valore assoluto dei singoli calciatori. Previsto ampio turnover per gestire al meglio le energie psico-fisiche, anche in vista della delicata trasferta di Monza, che chiuderà questo primo ciclo di partite.

