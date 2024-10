Lazio-Nizza ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Archiviata la trasferta di Torino, la Lazio di Marco Baroni è pronta a rituffarsi in Europa League per la seconda giornata di questa League Phase. Dopo aver battuto a domicilio la Dinamo Kiev, all'esordio nella competizione continentale, i biancocelesti vogliono centrare un risultato positivo contro i francesi del Nizza, tra le squadre più attrezzate del lotto degli avversari destinati ai capitolini. Un buon test per Dia e compagni.

Lazio-Nizza, l'orario Lazio-Nizza andrà in scena oggi, giovedì 3 ottobre, alle ore 18.45 allo "Stadio Olimpico" di Roma. Dove vedere Lazio-Nizza in diretta tv Lazio-Nizza sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali 201 e 252 di Sky. Dove vedere Lazio-Nizza in streaming Lazio-Nizza sarà visibile live in streaming solo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Europa League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio. La probabile formazione di Baroni LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Castellanos. All. Baroni. A disposizione: Provedel, Furlanetto, Romagnoli, Lazzari, Tavares, Rovella, Isaksen, Zaccagni, Dia. Squalificati: Noslin. Indisponibili: Gigot.

La probabile formazione di Haise NIZZA (3-4-3): Bulka; Ndayishimiye, Bombito, Dante; Clauss, Rosario, Boudaoui, Ali Abdi; Boga, Guessand; Moukoko. All. Haise. A disposizione: Boulhendi, Dupe, Abdelmonem, Camara, Diop, Mendy, Ndombele, Orakpo, Bouanani. Indisponibili: Bard, Cho, Laborde, Moi, Sanson. Lazio-Nizza, la cronaca A pochi giorni dallo 0-3 di Amburgo, che ha confermato lo stato di grazia di Boulaye Dia, la Lazio di Marco Baroni si prepara a fare il suo esordio casalingo in Europa League. I biancocelesti, chiamati a non sfigurare dinanzi al proprio pubblico, hanno la possibilità di fare un passo importante verso la qualificazione, in caso di vittoria. Di fronte, un Nizza che venderà cara la pelle, pur avendo iniziato la Ligue 1 tra alti e bassi, come testimoniano i soli 8 punti conquistati nelle prime sei giornate di campionato. In Serie A, invece, Zaccagni e compagni hanno immediatamente riscattato il ko di Firenze, battendo il Torino di Vanoli con un pirotecnico 2-3, figlio di una prestazione di squadra di altissimo livello. "La Lazio è tra le squadre più forti di questa Europa League", parola di Haise.

