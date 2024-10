Moviola Elfsborg-Roma: l'arbitro è insufficiente. Sul rigore non serviva il Var!

L’arbitro estone Tohver ha bisogno di un richiamo dal Var perché non vede l’impatto col braccio largo di Baldanzi appena dentro l’area della Roma: il rigore (concesso dopo una corsa al monitor) può starci, per la dinamica dell’intervento. Risparmiato giustamente il cartellino giallo a Hult che trattiene Pisilli. Proteste romaniste a un quarto d’ora dalla fine, ma l’entrata di Henriksson (contrasto con El Shaarawy) avviene sul pallone. In pieno recupero arriva un giallo anche per Dybala, dopo una reazione dovuta al fallo di Frick. Voto: 5,5.