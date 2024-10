Ora la Lazio si diverte giocando

Si è divertita la Lazio, incurante del diluvio dell’Olimpico e della fatica . Le pozzanghere non potevano fermarla e neppure i francesi del Nizza, apparsi di livello superiore rispetto alla Dinamo Kiev, non solo perché giocano in Ligue 1 e non vivono in guerra. Otto cambi rispetto a Torino senza calare di tensione o accusare cedimenti. Esisteva il rischio di adagiarsi e ricadere negli antichi difetti di continuità dopo tre trasferte di fila in sette giorni. Invece no. Quattro gol, due pali, la doppietta del Taty, l’arcobaleno di Pedro , la firma su rigore di Zaccagni: sotto la pioggia i biancocelesti si sono esaltati e hanno dominato, dando vita a un autentico show. Pensate se avessero vinto anche a Firenze, come meritavano, dieci giorni fa. Non era scontato imporsi in questa partita, mantenendo il passo in Europa League, e allora deve esserci un segreto non risolvibile soltanto attraverso le analisi calcistiche (buona preparazione estiva, semplificazione degli schemi) se Baroni continua a infilare un risultato dietro l’altro.

Lazio spettacolare in Europa League

La Lazio si diverte, sta bene in campo, segna gol a grappoli. Si porta dietro l’addestramento e la cultura del lavoro assorbita durante il triennio di Sarri, ha metabolizzato in fretta le idee del nuovo tecnico, bravissimo soprattutto a curarne l’aspetto mentale. Conta la testa. Mau, anche per delicate questioni personali, si era spento e non per caso era arrivato alla decisione sofferta delle dimissioni: non riusciva più a incidere. Baroni ha sollevato lo spogliatoio, peraltro rinnovato, da qualsiasi responsabilità. Ha chiesto coraggio ai suoi calciatori, meglio un attaccante in più e un centrocampista in meno (anche perché Lotito glielo aveva tolto cedendo Cataldi) e pazienza se qualcosa dietro si concede. La paura di sbagliare inibisce, non produce gioco, toglie sicurezze. Così ha riportato il sorriso, una ventata di aria fresca e di leggerezza all’interno di Formello. E’ come se la Lazio avesse riscoperto di colpo il gusto di divertirsi sul campo e di tentare la giocata, superando lo stesso teorema più volte evocato dal suo predecessore. «Se l’allenatore si diverte, si divertono i giocatori durante l’allenamento. E se la squadra si diverte, finisce per divertirsi anche il pubblico» raccontava spesso Sarri.

Baroni arma in più

Baroni ha raccolto l’opportunità di allenare la Lazio puntando sull’immediatezza del pensiero: passione, fame, motivazioni forti, credibilità con lo spogliatoio e le vecchie sane idee del calcio, mai passate di moda. Se in campo aveva giocato ad altissimo livello con la Roma e il Napoli di Maradona, in panchina non aveva mai potuto disporre di tanta qualità. Ieri, nella formazione di partenza, poteva contare su due mediani di livello internazionale come Vecino e Guendouzi oltre alle qualità di Castellanos e alla classe dell’eterno Pedro. Poi sono entrati Rovella, Zaccagni e Dia. Calcio verticale e sviluppato sulle corsie esterne, palleggio veloce e di qualità nonostante il campo pesantissimo. La squadra, senza un regista di ruolo, sembra davvero nata per giocare con il 4-4-2 come insegnava Sacchi. Due punte centrali. La Lazio di Mancini vent’anni fa si muoveva nello stesso modo o quasi. Claudio Lopez dietro a Corradi con gli stessi compiti di Dia. Cesar e Fiore, modello Zaccagni, sulle fasce. Le discese di Oddo sembravano quelle di Nuno Tavares, lasciato a riposo con il Nizza. Oggi come allora il comandamento era uno solo: divertirsi e segnare. Quella Lazio riuscì a piazzarsi al quarto posto, entrando in Champions. Non è giusto chiedere tanto a Baroni, ma è bello applaudire il suo lavoro.