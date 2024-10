De Ligt ancora nella bufera dopo gli errori in Europa League: "Un incubo"

Il Manchester United e De Ligt continuano a deludere. Dopo la sconfitta interna per 0-3 contro il Tottenham nell'ultimo turno di campionato, in Europa League i Red Devils hanno evitato il ko sul campo del Porto soltanto grazie a un gol in pieno recupero segnato da Maguire, che ha fissato il risultato sul 3-3. Tra i peggiori in campo tra le fila degli inglesi c'è stato Matthijs de Ligt: il difensore olandese, arrivato in estate dal Bayer Monaco, ha subito la critica dell'ex centrocampista inglese Owen Hargreaves.