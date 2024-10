Lazio-Nizza, multa e Curva Nord chiusa con sospensione per un anno

Arriva la decisione ufficiale della UEFA dopo i cori razzisti rilevati nella serata di Lazio-Nizza, partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, terminata sul punteggio di 4-1 per i biancocelesti. Ammenda per la società del presidente Claudio Lotito e un turno di squalifica per la Curva Nord, ma con pena sospesa per un anno.