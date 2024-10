Baroni trasformista: Lazio con sette novità in formazione

Le sorprese non finiscono mai. Baroni trasformista: cambiano giocatori e posizioni, maglie volanti e ruoli fluidi. Ogni probabile formazione è una possibile rivoluzione. Le modifiche vengono accompagnate da altrettante mosse inaspettate. Dele-Bashiru torna titolare e arretra per la prima volta in mediana, Pedro viene rilanciato e si accentra dietro la punta. Manca la rifinitura di stamattina ma si prevedono sette cambi rispetto all'undici di sabato contro la Juventus. Due conferme, tra l'altro, sono condizionate dall'espulsione che ha lasciato la Lazio in dieci dal minuto 24 del primo tempo: Romagnoli arriverà alla sfida con il Twente “riposato” per il rosso e Dia per la conseguente sostituzione tattica. Avanti con il turnover, comunque: riecco la squadra nella sua versione europea, finora ha portato 6 punti e segnato 7 gol in due partite.