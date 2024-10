Twente-Lazio ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Twente-Lazio, la cronaca

Lazio alla ricerca di conferme in Europa, dopo aver avuto la meglio su Dinamo Kiev e Nizza. Biancocelesti bravi a gestire il doppio impegno, restando in linea con aspettative e ambizioni della società. Brucia la sconfitta di Torino con la Juventus di Thiago Motta, complici episodi arbitrali che hanno fatto discutere al termine dei 90 minuti, ma il Twente può rappresentare la medicina giusta per vivere al meglio il secondo tour de force della stagione. Olandesi finora imbattuti in questa competizione, ma mai vittoriosi. Prestigiosi i pareggi maturati ad Old Trafford con il Manchester United e in casa con il Fenerbahce di Mourinho. In Eredivisie, momento particolare per l'undici di Oosting, che ha conquistato appena un punto nelle ultime due apparizioni. Centrare il bersaglio grosso in Europa potrebbe invertire il trend negativo.