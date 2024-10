Twente-Lazio diretta Europa League: le formazioni ufficiali LIVE

ENSCHEDE (OLANDA) - In casa del Twente la Lazio di Baroni prova a centrare la terza vittoria su tre partite in Europa League dopo il 3-0 alla Dinamo Kiev e il 4-1 al Nizza. Segui in diretta tutti gli aggiornamenti.

20:28

Lazio, Pellegrini: "Baroni ha capito una cosa"

Pellegrini a Sky: "Il Twente è molto giovane come squadra e avrà voglia di stupire in questi palcoscenici in cui non servono tante motivazioni. Dovremo fare una partita impegnativa dal punto di vista fisico e mentale, considerando che è casa loro e non dobbiamo permettergli di vincere. Ventuno titolari? Sicuramente è un grandissimo passo in avanti, il mister è molto intelligente e ha capito come non è possibile giocare con undici giocatori e portarli avanti per tutta la stagione. E’ giusto che sia così, è un segnale importante per noi, devi essere sempre pronto mentalmente a dare il meglio".

20:18

Classifica Europa League: Lazio per la vetta

Con una vittoria la Lazio può non solo allungare a tre le vittorie in coppa ma anche mantenersi in vetta alla classifica di Europa League.

20:08

Lazio in gol con tanti giocatori

La Lazio è una delle due squadre che hanno mandato a segno più giocatori finora in questa Europa League: 5, al pari dell’Eintracht Francoforte. In gol con i biancocelesti Castellanos e Dia (due reti per entrambi), Zaccagni, Pedro e Dele-Bashiru (una marcatura a testa).

20:00

La formazione ufficiale del Twente

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap; Van Wolfswinkel, Steijn, Van Bergen; Lammers. Allenatore: Oosting.

19:53

La formazione ufficiale della Lazio: esordio per Gigot

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Vecino; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia. Allenatore: Baroni.