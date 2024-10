La strana notte di Dovbyk, felice per il gol ma con l'Ucraina nel cuore

Non aveva mai segnato alla Dynamo Kiev. Il suo gol ha regalato alla Roma un preziosissimo successo in Europa League ed è stato il primo realizzato da un giocatore ucraino contro una formazione ucraina in Europa League (quindi dal 2009/10). Eppure Artem Dovbyk non ha esultato. Ha abbracciato i compagni e poco altro. Facile intuire il motivo. Rispetto. Non per la Dynamo in sé, che per lui è sempre stata una rivale, ma per l'Ucraina. Ci sono cose più importanti del calcio, come ha ricordato anche la Roma che attraverso lo speaker, prima della partita, ha salutato gli amici ucraini all'Olimpico e nel mondo.