Europa League classifica e calendario in tempo reale: la situazione delle squadre italiane

Cala il sipario sulla terza giornata di Europa League . Roma e Lazio chiudono con due vittorie: i giallorossi piegano la Dinamo Kiev 1-0 , mentre i biancocelesti battono il Twente 2-0 . Punti importanti per la classifica a girone unico, che si aggiorna nuovamente.

Europa League, il calendario delle prossime partite

Dopo la Dinamo Kiev, la Roma sfiderà l'Union Saint-Gilloise a caccia di altri punti per la classifica. Per la Lazio invece invece c'è come ostacolo il Porto. Di seguito ecco il calendario completo e tutti i risultati delle sfide di questa giornata.

Europa League, calendario e risultati

Europa League, la classifica aggiornata

Primi tre punti per la Roma di Juric, che scala posizioni ed entra in zona playoff. Vola invece la Lazio di Baroni, prima a punteggio pieno insieme a Tottenham e Anderlecht. Di seguito ecco la classifica aggiornata dopo le prime tre gare del girone unico di Europa League.

