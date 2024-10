En-Nesyri salva Mourinho. Ok il Besiktas di Immobile: Fernandes piega il Lione

Europa League, la classifica

Eriksen illude lo United, En-Nesyri salva Mou

Il big match di giornata non tradisce le attese: finisce 1-1 tra il Fenerbahce e il Manchester United. Nel primo tempo i 'Red Devils' passano in vantaggio al 15' con la rete dell'ex interista Eriksen, imbeccato da un'altra vecchia conoscenza della Serie A, Joshua Zirkzee. Nella ripresa arriva il gol di En-Nesyri al 49' che firma il definitivo pareggio. Espulso Mourinho al 57' per proteste.

Ok il Besiktas, vince anche il Tottenham

Nelle altre gare disputate alle 21 spicca la prima vittoria stagionale in Europa per il Besiktas: la squadra dell'ex Lazio Immobile, titolare e in campo per tutto il match, vince sul campo dell'Olympique Lione: decide la rete di Fernandes (71'). Vittoria di misura anche per il Tottenham: il rigore di Richarlison (53') condanna l'AZ Alkmaar.

Nico Williams lancia l'Athletic, bene il Porto

All'Athletic Bilbao basta un gol per piegare la resistenza dello Slavia Praga: l'ex Torino Berenguer inventa, il solito Nico Williams (33') colpisce. Bene anche il Porto che regola l'Hoffenheim con un gol per tempo: a segno l'ex Juve Djalo (47' p.t.) e Omorodion (75').

