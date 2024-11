Union SG-Roma diretta: Juric in bilico, la partita di Europa League LIVE

Dopo la bruciante sconfitta di Verona in campionato , la Roma cerca la vittoria in Belgio per rialzare la testa. Partita male anche in Europa League con quattro punti nelle prime tre giornate, la squadra di Juric ha bisogno di battare l'Union Saint-Gilloise per risalire la classifica del girone europeo e recuperare fiducia. Resta in bilico la posizione del tecnico croato dopo gli ultimi deludenti risultati. Leggi tutti gli aggiornamenti.

19:55

10' - Entrano Dovbyk e Pisilli

Prima mossa di Juruc, che manda in campo l'attaccante e il centrocampista al posto di Shomurodov e Le Fée.

19:57

7' - Palo di Baldanzi

Il centrocampista taglia tutta la linea dell'area da destra verso il centro e lascia partire una conclusione a giro che colpisce il palo.

19:53

3' - Shomurodov ci prova di testa

Buona combinazione sulla sinistra tra Pellegrini e El Shaarawy, ma il colpo di testa dell'attaccante è impreciso e finisce a lato.

19:50

1' - Inizia il secondo tempo

Nessuna sostituzione da parte degli allenatori. Si riparte senza cambi.

19:31

46' - Finisce il primo tempo: 0-0

Dopo un minuto di recupero, l'arbitro fischia la fine dei primi 45'. Partita bloccata, con pochissimi spunti offensivi. Tutti i numeri del primo tempo.

19:18

33' - Girata di Pellegrini, Moris blocca

Il capitano giallorosso colpisce di destro in area, ma il portiere para senza grandi problemi.

19:12

27' - Ammonito Celik

Il terzino turco viene beffato da una finta di Niang sull'esterno e commette un fallo da cartellino giallo.

19:02

17' - Sykes pericoloso di testa

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il difensore anticipa in area Mancini. Il colpo di testa non inquadra la porta.

18:58

13' - Baldanzi al tiro da fuori

Primo affondo giallorosso in attacco ma, dopo il tiro dell'ex Empoli respinto dal portiere, l'arbitro ferma l'azione per un precedente fuorigioco di Shomurodov.

18:49

4' - Ammonito Shomurodov

L'attaccante giallorosso entra male a centrocampo su Niang e rimedia il primo cartellino giallo della partita.

18:47

2' - Khalaili pericoloso

Roma distratta in mezzo la campo, gran sinistro da fuori area dell'attaccante israeliano che va sopra la traversa.

18:45

1' - Iniziata Union SG-Roma

Comincia Union SG-Roma, con i belgi e i giallorossi di fronte nella quarta giornata di Europa League. Le formazioni complete e le panchine.

18:30

Juric: "Hummels in panchina per scelta tecnica"

Il tecnico a Sky prima della gara: "Sappiamo che dobbiamo gestire bene Dybala, Dovbyk ha passato dei brutti giorni con l'influenza e ha fatto un grande sforzo a Verona. Oggi dobbiamo vincere la partita, questa è la mentalità. Abbiamo bisogno di positività, ci siamo concentrati su questo, di mettere il massimo e cercare di vincere. Perché Cristante centrale difensivo e Hummels in panchina? E' una scelta tecnica. Penso sempre di mettere in campo la squadra che ha più possibilità di vincere e questa sera mi sento di fare così. Se è una bocciatura definitiva? No, è una scelta tecnica per questa sera".

18:15

18:00

Union SG-Roma, dove vederla in tv

Union Saint-Gilloise-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, broadcaster che ha acquisito i diritti televisivi delle competizioni europee per il prossimo triennio.

17:45

Union SG-Roma: la formazione ufficiale di Juric

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Cristante, Angelino; Celik, Koné, Le Fée, El Shaarawy; Baldanzi, Pellegrini; Shomurodov. All. Juric.

17:30

Chi è l'arbitro di Union SG-Roma

Sarà l'arbitro francese Jerome Brisard a dirigere Union Saint-Gilloise-Roma. Un solo precedente con i giallorossi, risalente proprio alla passata edizione della competizione continentale, quando i giallorossi rifilarono un secco 3-0 allo Sheriff Tiraspol allo stadio Olimpico, il 14 dicembre 2023. Tutte le curiosità sulla partita.

Stadio Re Baldovino, Bruxelles