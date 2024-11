Juric diretta dopo Union SG-Roma: interviste e conferenza stampa LIVE

La Roma ha pareggiato 1-1 contro l'Union Saint-Gilloise allo stadio Re Baldovino nella gara valida per la quarta giornata della fase campionato di Europa League : gol di Mancini al 62' e Mac Allister al 77'. Leggi tutte le dichiarazioni post-partita di Ivan Juric in tv e conferenza stampa: aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

Juric sull'esclusione di Hummels : “Primo, posso dire che Cristante ha fatto una gran bella partita. Secondo, per me è molto semplice: devo fare scelte tecniche. Voglio vincere la gara e scelgo uomini che ci possono permettere egoisticamente di vincere la partita. Dovevo scegliere un giocatore in quella posizione e ho scelto Cristante”.

Juric: “Non è facile capire. Nel secondo tempo i ragazzi hanno fatto molto molto bene, a tratti molto di meno. Non riesco proprio adesso a capire il perché di questa altalenanza. Si può giocare bene o male, ma ci sono momenti in cui cala l’intensità. Forse in questo momento non siamo pronti per giocare ogni tre giorni".

21:18

Svilar: "In questo momento è difficile parlare"

Svilar a Sky: “Cosa è successo sul gol? Sono stato colpito da Koné che stava seguendo il suo uomo. Un altro episodio sfortunato. Ho sempre fiducia. Penso che la positività chiama positività. Ognuno deve provare a dare il suo meglio e così andremo lontanO. In questo momento è difficile parlare. Dobbiamo essere il più positivi che possiamo, a giocare a calcio e a vincere le partite”.

21:09

Mancini: "Friedkin? Abbiamo parlato solo quando ci è stato chiesto"

Mancini: "Se Dan Friedkin mi chiamasse nel suo ufficio per chiedere spiegazioni sul momento della Roma? Sono pagato per fare il calciatore, cerco di farlo al massimo cercando di imepgnarmi al meglio. Il presidente fa le sue scelte. Le questioni societarie non spettano a me. Quando ci è stato chiesto qualcosa abbiamo dato il nostro parere, ma solo perché ci è stato chiesto. In questo spogliatoio ci sono tantissimi grandi giocatori e uomini. Sto più con i miei compagni che con la mia famiglia. Per me sono tutti leader. A volte posso essere un po’ giù io in questo momento e vengo tirato su dai miei compagni. E viceversa. Questo è un momento molto triste, ma non c’è da toccare il gruppo perché sta facendo il massimo che, purtroppo, non sta bastando".

21:07

Mancini: "Non ci manca la voglia di giocare"

Mancini a Sky: “Non ci manca la voglia di giocare. Siamo professionisti cerchiamo di mettere in campo tutto quello che ci chiede il mister. I risultati fanno tanto. Veniamo da una sconfitta a Verona, oggi è arrivato un pareggio. È normale essere delusi, ma non bisogna abbatterci e cercare alibi. Quello che facciamo non sta bastando. Non molliamo e cerchiamo di portare a casa i punti, che sono la cosa più importante”.

21:03

Juric: "Non posso influire che sul mio lavoro"

Juric: "Se mi aspetto un faccia a faccia con i Friedkin? In questo periodo ho pensato solo ad allenare e ho lasciato correre tutto il resto. Non posso che influire che sul mio lavoro. Non posso e non voglio entrare in altre discussioni".

21:00

Juric: "Una vittoria avrebbe allontanato tutta questa negatività"

Juric: "La partita non è stata brillantissima. Abbiamo avuto un’occasione con Shomurudov, abbiamo preso un palo con Baldanzi e segnato con Mancini. Commettiamo degli errori individuali. In questo momento non riusciamo a essere sufficientemente tosti per vincere le partite in cui non siamo brillanti. Ci sono stati momenti molto positivi dove sono mancati risultati che ci avrebbero dato slancio. Anche oggi, vincendo, non ci sarebbe stata tutta questa negatività che c’è intorno, nonostante sia comprensibile. C’è bisogna di resilienza e forza del gruppo per superare questa situazione".

20:59

Juric: "Può essere uno stato mentale"

Juric: "Stiamo commettendo degli errori, capita. Può essere uno stato mentale. Capita spesso. I ragazzi stanno dando tutto ma non riusciamo a raccogliere quello che vorrebbero".

20:57

Juric: "Meglio un punto, mettiamola così"

Juric a Sky: "Ci sono stati tratti positivi, dove abbiamo fatto cose giuste. Momenti che non mi sono piaciuti. Il risultato è negativo, ma è meglio un punto di niente. Mettiamolo così. Non sono soddisfatto della prestazione".

20:48

20:46

20:42

20:40

20:38

