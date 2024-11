Europa League classifica e calendario in tempo reale: la situazione di Roma e Lazio

ROMA - Un'altra vittoria per la Lazio che stende il Porto all'Olimpico (2-1) e un pari in Belgio per la Roma, rimontata dall'Union Saint-Gilloise (1-1) . Questi i risultati delle due squadre capitoline nella quarta giornata della prima fase di Europa League .

Lazio e Roma, la classifica di Europa League

Per la Lazio si tratta della quarta vittoria, che consente ai biancocelesti di Marco Baroni di continuare a guidare il gruppo a punteggio pieno, con 12 punti in classifica. Solo un punto per la Roma, che resta comunque in zona playoff.

Prossime rivali dei biancocelesti e dei giallorossi

Nel prossimo turno, valido per la quinta giornata, un altro impegno casalingo per la Lazio che ospiterà il Ludogorets, mentre la Roma sarà di scena a Londra contro il Tottenham.

