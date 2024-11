Roma, Dovbyk a digiuno: i numeri impietosi, ora la svolta

A caccia del gol e della svolta. L a Roma sfida il Tottenham, Artem Dovbyk affronta una squadra che avrebbe potuto essere il suo presente. Chissà, magari in un universo parallelo gli Spurs lo scorso agosto hanno deciso di concretizzare quell’interessamento nato tra aprile e maggio per il gigante ucraino e di sborsare i quaranta milioni chiesti dal Girona invece di investire 63 milioni di euro su Dominic Solanke del Bournemouth, centravanti autore di sei gol in questa stagione. Proprio come il giallorosso . Multiverso a parte, Dovbyk invece è sbarcato a nella Capitale e si è trovato in una situazione quanto mai complicata tra esoneri , crisi e contestazioni. Una situazione che certamente non lo ha aiutato a esprimersi al meglio, così come quel gioco di squadra che non ha esaltato le sue caratteristiche. Come se non bastasse, l’assenza di un vice centravanti (con tutto il rispetto per Shomurodov, ora tra l’altro infortunato) lo ha costretto a riposare mai e adesso si trova nella situazione di dare il massimo senza essere al meglio.

Dovbyk in difficoltà nella Roma

Ma anche Dovbyk non è certo esente da colpe. L’ultima, quel pallone colpito di testa e scaraventato sulla traversa a mezzo metro dalla porta di Meret, al Maradona, che avrebbe regalato pareggio contro il Napoli di Conte con un pizzico di cinismo in più. Se la fortuna aiuta gli audaci, non è certo stata magnanima con chi non si è mai tirato indietro nonostante un ginocchio dolorante. O con chi sente il momento critico ed è emotivamente legato all’ambiente nonostante sia arrivato a Roma tre mesi fa. Fatto sta che anche Artem non sta riuscendo a esprimersi al meglio, basti pensare che nelle ultime undici partite giocate tra campionato ed Europa League è andato a segno soltanto tre volte. Distante dalla porta, sempre di spalle e poco incisivo sulle (poche) occasioni avute grazie al gioco di squadra. Sempre al Maradona ha avuto due possibilità di tirare col destro dentro l’area di rigore ma ha scelto soluzioni diverse. Sbagliate. E allora ecco che la terapia di Ranieri dovrà servire anche per rivitalizzare il centravanti che sembra al momento piuttosto scarico, pronto a lottare ma nelle ultime riprese di un duro incontro di boxe.

A Londra con la famiglia

Londra chiama, Dovbyk vuole rispondere. Reagire. La Premier lo affascina, ma ancor più ritrovare il sorriso con la Roma, magari contro una squadra forte come il Tottenham. Vuole incidere sulla partita, e non è un caso che nella città inglese oggi sbarcheranno anche la moglie dell’ucraino e il suo staff al completo. Vuole sentire la vicinanza di chi lo affianca tutti i giorni, per caricarsi ulteriormente e fare la differenza in una partita che seguiranno in tutto il mondo. In Inghilterra aveva cominciato a lavorare con la Roma, sotto gli ordini di De Rossi, in Inghilterra con Ranieri va a caccia della svolta.