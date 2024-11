Tottenham-Roma diretta Europa League: formazioni ufficiali, segui LIVE

Aggiorna

LONDRA (Regno Unito) - Debutto stagionale europeo da brividi per Claudio Ranieri, tornato alla guida della Roma dopo l'esonero di Juric: nella 5ª giornata di Europa League i giallorossi sono di scena sul campo del Tottenham di Ange Postecoglou, che nell'ultima gara di Premier League ha battuto il Manchester City 4-0 in trasferta. La Roma, ventesima in classifica, ha bisogno di punti preziosi per non rischiare l'eliminazione, il Tottenham invece è settimo.

TOTTENHAM-ROMA, ORE 21 20:00 Le panchine delle due squadre A disposizione per il Tottenham: Austin (portiere), Whiteman (portiere), Bissouma, Maddison, Udogie, Bergvall, Werner, olusesi, King, Williams-Barnet, Hardy.

A disposizione per la Roma: Marin (portiere), Ryan (portiere), Cristante, Pellegrini, Abdulhamid, Soulé, Le Fée, Baldanzi, Saelemaekers, Zalewski, Pisilli, Sangaré. 19:50 Tottenham, la formazione ufficiale La formazione ufficiale del Tottenham: Forster; Porro, Dragusin, Davies, Gray; Bentancur, Sarr; Kulusevski, Johnson, Son (capitano); Solanke. TOTTENHAM-ROMA, TUTTE LE STATISTICHE 19:48 Roma, la formazione ufficiale La formazione ufficiale della Roma, comunicata pochi istanti fa: Svilar; Mancini (capitano), Hummels, N'Dicka; Celik, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. 19:47 Il cammino di Roma e Tottenham La Roma ha raccolto 5 punti in questa Europa League, frutto dei pareggi con Athletic Bilbao e Union Saint-Gilloise, della vittoria sulla Dinamo Kiev e della sconfitta con l’Elfsborg. Il Tottenham ha invece 9 punti frutto dei successi contro Qarabag, Ferencvaros, Az e della sconfitta in casa del Galatasaray. 19:37 Entusiasmo tra i tifosi della Roma Cantano i tifosi della Roma in attesa di arrivare allo stadio per il match con il Tottenham: i sostenitori giallorossi, alla fermata della metropolitana di Seven Sisters, aspettano di essere scortati verso l'impianto degli Spurs.

19:30 Ranieri verso quota 100 Ranieri, con l’incontro perso a Napoli, è arrivato a 97 presenze da allenatore della Roma con un bilancio di 53 vittorie, 20 pareggi e 24 sconfitte. L’allenatore di San Saba, che oggi sale a 98 presenze, toccherà quota 100 sabato 7 dicembre, in occasione di Roma-Lecce. 19:15 La Roma contro le squadre inglesi La Roma ha un bilancio di 14 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte contro formazioni inglesi. Il Tottenham invece ha un bilancio di 6 successi, 8 pari e 7 ko contro squadre italiane. 19:05 Fa freddo a Londra Clima decisamente invernale a Londra, con 3°C di temperatura e il 90% di umidità secondo quanto comunicato dalla Uefa. C'è un leggerissimo vento al Tottenham Hotspur Stadium. 19:00 Roma e Ranieri, i precedenti con gli Spurs Tottenham e Roma non si sono mai affrontate in gare ufficiali delle coppe europee (esistono invece svariati precedenti in amichevole), mentre Claudio Ranieri ha incrociato ben 18 volte gli Spurs da allenatore, sulle panchine di Chelsea, Leicester City, Fulham e Watford: il bilancio per il tecnico giallorosso è di 9 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Scarica l'App del Corriere dello Sport per avere tutte le notizie sulla Roma: - Download per iOS, clicca qui per scaricare - Download per Android, clicca qui per scaricare 18:51 Anche Allegri allo stadio per Tottenham-Roma Ci sarà anche Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, sugli spalti del Tottenham Hotspur Stadium per assistere alla partita della Roma di Ranieri contro gli Spurs di Postecoglou. Il tecnico livornese è a Londra per un corso di inglese: LEGGI LA NOTIZIA 18:43 La probabile formazione della Roma In attesa di conoscere la formazione ufficiale della Roma, tra circa un'ora, dalle indiscrezioni della vigilia sembra probabile il ritorno di Dybala da titolare.

18:30 Il fischio d'inizio tra due ore e mezza L'inizio del match tra Tottenham e Roma è fissato per le 21, ora italiana, le 20 di Londra. Tottenham Hotspur Stadium, Londra

© RIPRODUZIONE RISERVATA