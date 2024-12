Ranking Uefa, quinto posto Champions a rischio: dipende tutto dalla Roma

Dopo i risultati della due giorni di Champions League, sale l'attesa per gli impegni delle italiane in Europa League , dove saranno protagoniste Roma e Lazio , e in Conference , competizione nella quale milita la Fiorentina di Raffaele Palladino. Ranking Uefa aggiornato , ma riflettori puntati su una classifica che rischia di subire modifiche importanti già in caso di sconfitta della squadra di Ranieri.

Ranking Uefa, cosa succede se la Roma perde oggi

Grande attenzione al ranking Uefa da parte di tutte le squadre impegnate nelle competizioni europee. Solo ai due Paesi in vetta a questa speciale classifica, verrà garantito il pass per una quinta squadra nella prossima Champions League, come già accaduto all'Italia al termine della passata stagione. Nel giorno di Roma-Braga, però, è proprio il Portogallo ad insidiare il secondo posto italiano, distante appena 75 punti (Italia a 10.750, Portogallo a 10.675). Qualora i giallorossi dovessero perdere lo "scontro diretto" con i lusitani, infatti, il Portogallo scavalcherebbe l'Italia nella graduatoria del ranking Uefa, balzando in seconda posizione alle spalle dell'Inghilterra. Nella due giorni di Champions, non hanno certo aiutato le sconfitte di Inter e Atalanta, mentre è servito a limitare i danni il pari del Bologna in casa del Benfica, senza dimenticare il successo del Milan con la Stella Rossa di Belgrado.

Ecco com'è cambiato il coefficiente delle principali Federazioni dopo la due giorni di Champions:

Inghilterra - 1.214 punti

- 1.214 punti Spagna - 1.064 punti

- 1.064 punti Francia - 0.858 punti

- 0.858 punti Germania - 0.750 punti

- 0.750 punti Italia - 0.625 punti

- 0.625 punti Belgio - 0.400 punti

- 0.400 punti Olanda - 0.333 punti

- 0.333 punti Portugallo - 0.200 punti

RANKING UEFA AGGIORNATO