Nuovo allenatore Roma, Ghisolfi si sbilancia: "Presto arriverà il migliore"

Serata di Europa League per la Roma di Claudio Ranieri, chiamata ad affrontare il Braga in occasione della sesta giornata della fase campionato del torneo continentale. Prima del calcio d'inizio, previsto per le ore 18:45 allo stadio Olimpico, il direttore sportivo del club capitolino, Florent Ghisolfi , ha analizzato la formazione ufficiale della Roma , prima di proiettarsi alla prossima sessione di mercato e alle scelte future.

Roma, Ghisolfi: "Stiamo lavorando sul prossimo allenatore"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Braga, il direttore Florent Ghisolfi ha commentato ai microfoni di Sky Sport le scelte di formazione di Claudio Ranieri: "È importante cambiare, abbiamo 3 partite a settimana. Pellegrini e Soulé? È molto importante giocare per loro e per la squadra, hanno bisogno di fiducia". All'orizzonte, un futuro che costringe Ghisolfi e la Roma a scelte importanti: "Stiamo lavorando su due cose: il mercato di gennaio per migliorare la squadra e sul prossimo allenatore. Vogliamo anticipare e trovare una grande coerenza. Mercato invernale e scelta del prossimo allenatore sono legati, al più presto sarà il migliore. Più italiano o straniero? Non lo so se sarà italiano o straniero, ma l'identità è importante".