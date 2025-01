Az Alkmaar-Roma diretta Europa League, segui la partita di oggi

Tornare a vincere in trasferta sia per spezzare un digiuno che dura da mesi sia per fare un importante, e forse decisivo, passo verso la qualificazione. In Olanda si gioca alle 18.45 Az Alkmaar-Roma, penultimo atto della prima fase dell'Europa League e di seguito la cronaca in tempo reale dal prepartita al fischio finale.

20:07

61' Doppio cambio per l'Az

Fuori Koopmeiners e Lahdo, dentro Buurmeester e Belic. L'Az corre ai ripari dopo che la Roma nel secondo tempo ha preso parecchio campo

20:03

57' Scintille anche tra Goes e Dybala

Scintille anche tra Goes e Dybala. Il giocatore dell'Az, vent'anni, aveva già discusso nel primo tempo con Dovbyk. In questo caso è andato a riprendere Dybala che a suo dire si era lasciato cadere in area dopo un contatto innocente

20:01

56' La Roma pressa ma non concretizza, la reazione di Ranieri

La Roma sta chiudendo l'Az nella propria area, pressa tanto e crea ancora di più ma non concretizza. Ottimo l'impatto di Soulé ma manca l'ultimo atto e Ranieri, in panchina, si imbestialisce

19:55

49' La Roma sfiora il vantaggio con Dybala

La Roma a un passo dal vantaggio: Saelemaekers apre per Angelino, rabona per servire Dybala che colpisce a un passo dalla porta ma il suo tiro termina alto. Sarebbe stato un gol pazzesco, ma la Roma sembra avere più coraggio in questo secondo tempo. Nel frattempo continua a diluviare, c'è vento, terreno sempre più pesante

19:51

+++ 46' Iniziato il secondo tempo tra Az e Roma +++

Iniziato il secondo tempo di Az Alkmaar-Roma. La squadra di Ranieri ha assoluto bisogno di vincere per passare il turno e provare ad evitare i playoff

19:49

Az Alkmaar-Roma, la scelta di Ranieri: fuori Dovbyk, dentro Soulé

La scelta di Ranieri: fuori Dovbyk, poco pericoloso e già ammonito, e dentro Soulé. Dybala giocherà falso 9

19:47

Possibile derby agli ottavi di Europa League?

Stando a quanto riporta Sky, con il tabellone dell'Europa League in tempo reale, se le partite finissero ora la Roma potrebbe incontrare la Lazio agli ottavi di finale. Ma è tutto ancora aperto

19:44

Si scalda Soulé, pronto il cambio?

Con le squadre nello spogliatoio, Soulé è in campo a riscaldarsi. Primo cambio per Ranieri?

19:33

+++ Az Alkmaar-Roma, 0-0 alla fine del primo tempo +++

Termina il primo tempo di Az Alkmaar-Roma, 0-0 il risultato

19:31

45' Due minuti di recupero

Sono due i minuti di recupero concessi dall'arbitro

19:30

41' Az ci prova ancora con Meerdink, tiro fuori

Grandissima occasione per l'Az con Meerdink che arriva alla conclusione di sinistro da posizione ravvicinata. Il tiro è forte ma è impreciso. Finora è lui il giocatore più pericolo degli olandesi

19:20

34' Ammonito Hummels

Nervi un po' tesi in campo: ammonito Hummels per fallo su Meerdink: il tedesco sfiora il pallone ma prende soprattutto la gamba dell'avversario

19:18

30' Botta e risposta tra Clasie e Saelemaekers

Botta e risposta tra Clasie e Saelemaekers, favorito evidentemente dalla lingua. Il clima tra i giocatori non è serenissimo, anche se finora tutto nella norma

19:15

29' Tiro di Dovbyk, nessun problema per l'Az

Dopo quasi mezzora arriva il primo tiro in porta della Roma con Dovbyk dalla distanza. Nessun problema per Oduro che para agevolmente

19:13

27' Ottima ripartenza della Roma, Celik si addormenta

Ottima ripartenza della Roma sull'asse Dybala-Paredes. Il pallone arriva a Saelemaekers che serve Celik al limite dell'area ma il turco è troppo lento e il suo tiro, deviato da un difensore che rientrava, finisce tra le braccia del portiere

19:11

24' Az pericoloso, Koné e Svilar si salvano

Ancora pericoloso l'Az: Angelino perde un pallone, Mijnans si avventa ma Koné in scivolata salva la Roma e Svilar

19:05

19' Ammonito Dovbyk

Ammonito Dovbyk per un gomito un po' alto su Goes. Tra i due, anche a causa della marcatura strettissima del giocatore dell'Az, c'erano state già parecchie scaramucce che l'arbitro aveva visto chiudendo un occhio. Stavolta no, giallo per il romanista

18:59

14' Diluvia in Olanda, Hummels tiene su la difesa

Piove in maniera copiosa in Olanda, la Roma fa la partita ma in ripartenza l'Az è pericoloso. Hummels, con un paio di anticipi importanti, tiene su la difesa della Roma

18:52

7' Le due squadre si studiano

Poche emozioni nei primi minuti di Az-Roma. La sensazione è che le due squadre si stiano studiando perché entrambe difendono in maniera compatta

18:50

Koopmeiners, in campo il fratello

Nell'Az gioca Peer Koopmeiners, fratello minore del centrocampista della Juventus

18:46

+++ Iniziata Az Alkmaar-Roma

Iniziata Az Alkmaar-Roma, il campo tiene bene nonostante abbia piovuto molto

18:44

Roma, Paredes capitano

Con Pellegrini e Mancini in panchina e Cristante fuori, è Paredes il capitano della Roma

18:37

Az Almaar-Roma, tra poco si inizia

Alle 18.45 via alla partita. I tifosi della Roma hanno riempito subito il settore ospiti, adesso stanno entrando anche i padroni di casa

18:31

Hummels prima dell'Az: "È ora di vincere in trasferta"

"Dobbiamo vincere fuori, è arrivata l'ora anche perché ci porterebbe in una situazione più comoda. Sento gli anni che ho, credetemi, devo dimostrare ancora tanto in questa stagione, ma ora come squadra ci esprimiamo meglio e quindi anche per i singoli è più facile. La finale? Conosco le nostre potenzialità, ma per adesso dobbiamo fare il nostro dovere e pensare solo a vincere questa e la prossima": queste le parole del pre partita di Mats Hummels.

18:20

Ranieri, le parole su Dybala e Mancini

Prima della partita a Sky è intervenuto Claudio Ranieri. Queste le sue parole: "Mancini fuori perché non è al meglio, Dybala fino a che starà bene giocherà. Magari va salvaguardato in alcuni momenti della partita, ma fino a che corre, pressa e riparte per me è disponibile. Mi sono raccomandato - ha aggiunto l'allenatore della Roma - di non lasciare le ripartenze perché loro sono molto bravi. Mi auguro che i ragazzi facciano bene tutto quello che abbiamo studiato".

17:48

Alkmaar, la situazione fuori lo stadio

Al momento la situazione fuori dallo stadio è tranquilla, i tifosi di casa, come consuetudine, sparano petardi e fuochi d'artificio ma non sono per ora segnalate criticità

17:43

Az Alkmaar, la formazione ufficiale

Questa, invece, la formazione ufficiale dell'Az Alkmaar che giocherà con il 4-2-3-1: Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe; Koopmeiners, Mijnans, Clasie; Poku, Meerdink, Lahdo

17:40

Roma, la formazione ufficiale contro l'Az: giocano i titolari

Claudio Ranieri sceglie di puntare sui titolari per la sfida contro l'Az Alkmaar. Questa la formazione giallorossa: Svilar; Çelik, Hummels, N’Dicka, Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pisilli; Dovbyk. L'unico a riposare è Mancini, al suo posto Celik

17:23

Arrivata l'ufficialità di Rensch

Arrivata, intanto, l'ufficialità di Rensch che da domani si aggregherà al gruppo

17:22

Mille romanisti nel settore ospiti

Saranno circa un migliaio i tifosi romanisti presenti nel settore ospiti dello stadio di Alkmaar

17:09

Roma, la situazione in classifica

In questo momento la Roma è quattordicesima in classifica con 9 punti. L'obiettivo è arrivare a 15 e provare a non fare i playoff

